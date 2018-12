Alessia Marcuzzi: “All’inizio nessuno mi voleva: ai provini ero scartata perché parlavo troppo”

Alessia Marcuzzi racconta con sincerità a “#CR4-La Repubblica delle Donne” i suoi amori e i suoi esordi. La conduttrice televisiva descrive gli inizi difficili nel mondo della televisione: “Alla Corrida per esempio non mi volevano perché ero troppo alta”.



Tentò anche di diventare una ragazza di "Non è la Rai": “Mi volevano fare stare zitta. Io al provino chiacchieravo: volevo fare qualcosa, parlare, dire la mia e loro mi cacciarono". I "no" delle trasmissioni continuarono fino a quando, Alessia Marcuzzi ebbe l'occasione di mostrare il suo talento e di dare inizio ad una carriere di successo.



In seguito arriverà anche l'amore: “Io e Paolo ci conosciamo da quando avevamo vent'anni, ma ce ne ha messo per fare dei passi avanti e per conquistarmi”.