Alessia Marcuzzi a “Verissimo”: “La mia famiglia allargata mi rende felice”

È pronta a condurre per la quinta volta "L'Isola dei Famosi”, reality che sta per partire e che la vedrà confrontarsi tutti i giorni coi naufraghi in Honduras, ma Alessia Marcuzzi, quando non è in televisione, deve districarsi con compagno, figli, ex mariti e…le loro nuovo compagne. A “Verissimo”, Alessia racconta il rapporto con la sua famiglia ‘super-allargata’: “Sembriamo un po’ una famiglia da telefilm. Però in realtà io ho un ottimo rapporto sia con Gaia che con Wilma”. Rispettivamente compagne di Simone Inzaghi e di Francesco Facchinetti, i due uomini con cui la conduttrice ha avuto i suoi due figli, Tommaso e Mia. Anzi, la Marcuzzi confessa: “Ho pensato anche di farle diventare opinioniste per l’Isola, mi sarebbe piaciuto averle insieme a commentare questa avventura”.