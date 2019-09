Alessandro Cecchi Paone scatenato contro i vegani: “Amano le galline ma non i bambini”

"Abbiamo capito che amano le galline e non i bambini". A parlare a "Mattino Cinque" è Alessandro Cecchi Paone che si scaglia contro i vegani e, nello specifico, nei confronti di Daniela Martani. L'opinionista ha dichiarato che grazie all'alimentazione senza carne, pesce e derivati animali avrebbe superato i suoi problemi di acne.



"Tu sei una poveretta". Così Cecchi Paone discutendo animatamente con la Martani che ha citato Umberto Veronesi come esempio di uomo vegetariano che aveva eliminato la carne dalla sua alimentazione. Una comparazione che non è piaciuta al giornalista e conduttore televisivo che ha tagliato corto: "Sono membro del comitato scientifico della Fondazione Veronesi, quindi taci".



Un trambusto, quello in studio, che non è stato apprezzato dalla conduttrice del programma, Federica Panicucci, che è subito interventuta: "Basta, non è gradevole questo gran baccano".