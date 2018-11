Alessandro Cecchi Paone: “Ho lasciato mia moglie per un mio amico”

Uno dei volti più noti della televisione italiana, giornalista, divulgatore scientifico e culturale. Alessandro Cecchi Paone è tornato sulla cresta dell’onda dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP, un programma verso cui in tempi non sospetti scagliò fortissime accuse. In studio a Verissimo, Alessandro racconta anche la sfera più privata della sua vita: “Dopo la relazione con Cristina, mi sono reso conto di essere innamorato di uno dei miei migliori amici. Non fu una sorpresa neanche per lei, adesso ci frequentiamo coi relativi compagni e rimarrà sempre e comunque la donna della mia vita”. Non si può non tornare però sulle liti all’interno della casa: “Ho dato tutto, non sono andato a fare una passeggiata, avete visto il vero Alessandro, ogni tanto un po’ nervoso perché non ero abituato a questo tipo di vita”. Poi un appello a tutti i giovani italiani: “Chi non studia è destinato all’ignoranza”.