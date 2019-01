Alessandro Cattelan legge alla figlia "La bambina con due papà"... e scoppia la polemica

"...Io non me la prendo con chi legge sti libri, ma con chi li scrive. La natura esiste e andare contro natura non porta a niente di buono, in nessun caso. NATURAAAAAAA", scrive una fan di Cattelan e lui risponde: "Dovesse venirti l'influenza, mi raccomando non prendere l'aspirina. È contro natura"...

Stesso siparietto, con tanto di critiche social, anche quando il giorno dopo il conduttore ha raccontato la vicenda ai microfoni di Radio Deejay. Le risposte di Cattelan non hanno lasciato possibilità di replica anche in questo caso: a chi gli chiede perché legga questi libri di m... alle sue figlie lui risponcde laconico: "Perché da grandi non facciano domande stupide come questa".



Il libro di Mel Elliot, scrittrice inglese i cui testi sul tema dell’uguaglianza di genere hanno avuto grande successo in Inghilterra, è una favola dedicata ai bambini e ai loro genitori per affrontare tematiche delicate come le famiglie arcobaleno e la parità di genere. E' in uscita il 29 gennaio... Cattelan è riuscito ad averlo in anticipo!