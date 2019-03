Alessandro Borghese: “Ho chiesto a mia moglie di sposarmi senza saperlo”

Alessandro Borghese racconta un aneddoto sulla proposta, o meglio, all anon-proposta di matrimonio fatta alla moglie Wilma Oliveiro. “Eravamo su un aereo e stavamo attraversando una turbolenza – racconta a “Verissimo” da Silvia Toffanin – e vedendo dei posti liberi le chiesi: ci spostiamo? In tutta risposta lei mi saltò addosso, iniziò ad abbracciarmi e a urlare Sì! Sì! Perché aveva capito ci sposiamo?”. Una reazione un po’ esagerata per dei semplici posti liberi come lo stesso Borghese ricorda: “Mi sembrò un po’ troppo, poi ho realizzato che aveva capito fosse una proposta ed era così entusiasta che non ce l’ho fatta a tornare sui miei passi”.