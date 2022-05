Alessandro Benetton sulla tragedia del ponte Morandi: "Avremmo dovuto chiedere subito scusa"

"

Un dramma così peserà per sempre sulla nostra famiglia

Alessandro Benetton

". Ospite a "Verissimo", in occasione dell'uscita del suo libro "La Traiettoria",torna sulla tragedia del ponte Morandi in cui 43 persone hanno perso la vita.

Avremmo dovuto chiedere subito scusa

Silvia Toffanin

vicinanza a tutti quelli che hanno subito delle perdite

, anche se in realtà c’era solo un membro della famiglia all’interno di un consiglio di un’azienda in cui avevamo il 30%", spiega l'imprenditore veneto nel salotto di. "L'unica cosa che posso fare con ancora più forza è esprimere per sempre la più sentitao dei danni da quell'episodio".