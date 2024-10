Alessandro Basciano torna a "Verissimo" dopo le critiche: "C'è stata tanta violenza e odio"

Torna a "Verissimo" a distanza di una settimana Alessandro Basciano, criticato sui social per il suo aspetto dopo il ritorno in tv. "Circa 12 giorni prima della scorsa intervista ho avuto un'operazione chirurgica al setto nasale che ho corretto perché non respiravo bene, per questo ero molto truccato, non volevo far vedere i lividi ancora evidenti. Ho accettato di venire lo stesso, pensavo che coprendoli con il trucco andasse bene, mi sembrava irrispettoso mostrarli" ha spiegato il dj che la scorsa volta aveva parlato a Silvia Toffanin del difficile momento vissuto dopo la rottura da Sophie Codegoni, madre di sua figlia Celine Blue.