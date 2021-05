Alessandra Amoroso si racconta a "Venus Club": "Volevo fare la suora"

"Quando ero piccolina cantavo al coro della chiesa, poi ho visto il film Sister Act e ho pensato che per diventare cantante dovessi fare la suora, per riuscire a stare con tanta gente e con il pubblico vicino. Poi ho capito che forse potevo fare la cantante anche senza diventare suora: e così è andata a finire". Alessandra Amoroso a "Venus Club" racconta come è nata la sua passione per il canto.

Amoroso, ospite nel programma di Lorella Boccia, ricorda anche i lunghi viaggi a Roma per provare a entrare nella scuola di "Amici". "Ho fatto due provini, il primo nel 2004 e non mi presero", spiega la cantante, "quella volta andai con mia madre, con un borsone pesantissimo, non sapevamo prendere la metro, non sapevamo dove andare".