Aldo, Giovanni e Giacomo: "Abbiamo avuto una gavetta avventurosa"

"Il trio delle meraviglie è tornato". Lo ha annunciato Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo", presentando Aldo, Giovanni e Giacomo. "Avevano detto che vi eravate sciolti", chiede la conduttrice parlando dei tre anni di assenza dalle scene del trio comico. "Ci siamo sciolti i capelli", scherzano i tre, il cui nuovo film, "Odio l'estate", diretto da Massimo Venier, uscirà nelle sale il 30 gennaio. In questi tre anni di "silenzio" come trio, Aldo ha girato un film da solo, "Scappo a casa", Giovanni si è dedicato alla sua grande passione, l'ultrarunning, mentre Giacomo si è concentrato principalmente sul ruolo di papà. Ora è tornato il tempo di recitare insieme. Il trio comico si è formato nel 1991 (Aldo e Giovanni lavoravano già insieme da tempo). "In realtà ci siamo conosciuti in Sardegna nel 1985", spiega Giacomo. "Loro due lavoravano insieme. Poi, col tempo, mi sono aggiunto io". "Molte delle nostre battute nascono dallo stare insieme tutti i giorni", rivela Aldo, che aggiunge: "Alcuni dei nostri migliori sketch nascono proprio dal vivere comune". "Abbiamo fatto una lunga gavetta, che è stata anche decisamente avventurosa e che è finita nel film Chiedimi se sono felice", racconta Giovanni. E il nuovo film? "Io volevo un titolo diverso", spiega Giovanni. "Ma quando vedrete il film, capirete perché il titolo è perfetto", aggiunge Giacomo. A chi è venuta l'idea? Aldo e Giovanni guardano Giacomo, ma lui si schermisce: "Le idee vengono a tutti". "Il film nostro tocca, come sempre il tema dell'amicizia. Insomma, si ride e si riflette", dice Giovanni.