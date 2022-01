Alberto e Speranza di "Temptation Island" al capolinea: saltano le nozze

Niente matrimonio per Alberto Maritato e Speranza Capasso, la coppia napoletana protagonista dell'edizione 2020 di "Temptation Island". Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati via Instagram, spiegando di essere arrivati alla decisione di comune accordo. "Abbiamo deciso che la migliore soluzione per entrambi è restare da soli!", ha annunciato Speranza ai suoi follower, ma poco dopo ha tirato una frecciatina al veleno all'ex...

All'interno del docu-reality di Canale 5 lui l'aveva tradita con la single Nunzia e aveva lasciato la fidanzata Speranza, dopo 16 anni di relazione. Una volta uscito da "Temptation Island", però, il ragazzo aveva cercato di riconquistarla ma allo stesso tempo aveva continuato la sua frequentazione con Nunzia.

Il doppio gioco aveva allontanato definitivamente Speranza, che aveva deciso di interrompere qualsiasi rapporto con lui. Qualche mese più tardi, nel gennaio 2021, i due si erano ritrovati ed era arrivata anche la proposta di nozze in grande stile. La coppia avrebbe dovuto coronare la loro storia d'amore davanti all'altare il prossimo maggio ma via social è arrivato l'ennesimo colpo di scena.

"Il 2022 è iniziato in modo disastroso, chiaramente parlo d’amore, i problemi che ci portavamo dietro sono ormai come macigni che ci portiamo sulle spalle… Di comune accordo abbiamo deciso che la migliore soluzione per entrambi è restare da soli!!!", ha annunciato Speranza nelle sue storie di Instagram. Una decisione condivisa quindi, anche se la ragazza poco dopo ha lanciato una frecciatina all'ex: "La vendetta è per chi sa di aver perso, l'indifferenza è per chi sa di non aver perso nulla".

L'ex futuro sposo Alberto ha poi precisato, sempre via social, che all'origine della rottura non c'è stato nessun tradimento: "La storia è finita non per terze persone o qualcosa di simile. Si è deciso ciò dopo tantissimi problemi che vive la coppia giorno per giorno… spero sia stato chiaro". Sarà il capitolo conclusivo della loro tormentata love-story o stupiranno i loro fan con un altro colpo di scena?

