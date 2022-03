Al via "Mediaset per l'Ucraina", la raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite dalla guerra

Una raccolta fondi lanciata attraverso tutte le reti televisive, i tg, i programmi radiofonici, i siti internet e i social del Gruppo Mediaset: al via da giovedì 3 marzo 2022 "Mediaset per l'Ucraina" , la campagna di Mediafriends a sostegno delle iniziative umanitarie della Caritas Italiana .

In collegamento con le Caritas locali, l'organismo della Chiesa italiana sta già mettendo in atto una risposta concreta all'emergenza nelle aree più critiche colpite dal conflitto: accoglienza delle famiglie, trasporto dei profughi verso familiari o centri collettivi di riparo e assistenza, fornitura di personale specializzato per prendersi cura di bambini e anziani.

Tutto il sistema di comunicazione Mediaset si unirà per sensibilizzare il pubblico italiano a sostenere anche economicamente le popolazioni che stanno soffrendo. Per un primo aiuto sarà possibile effettuare versamenti sul conto corrente intestato a Mediafriends, codice IBAN IT92R0103020600000055555575, con la causale "Mediaset per l’Ucraina" o a effettuare una donazione online collegandosi alla pagina mediafriends.it.



Appena possibile i mezzi di informazione Mediaset comunicheranno il numero telefonico solidale attraverso cui procedere agli aiuti. Tutto il ricavato della campagna "Mediaset per l’Ucraina" sarà interamente devoluto alla Caritas Italiana e sarà cura di Mediafriends rendicontare al pubblico tutti gli interventi svolti grazie alla generosità di chi avrà contribuito.