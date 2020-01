Al "Gf Vip" Barbara Alberti smaschera il complotto: "C'è un'alleanza contro Rita"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " vengono a galla le strategie dei concorrenti. Barbara e Aristide, lontano dagli altri inquilini, si scambiano opinioni sull'accoppiata Antonella Elia-Fernanda Lessa. “Forse è un’alleanza tra opposti per colpire qualcuno di forte come Rita” ipotizza l'archeologo. "Anch'io stessa sono stata votata perché sono il suo fedele scudiero”, ribatte la Alberti.

"Come le nuvole, si creano alleanze che poi svaniscono. Lo intuisci, come nel caso della riconciliazione tra Antonella e Fernanda. quanto ciò è spontaneo, quanto ciò è tattica, quanto è funzionale? Mi hanno suggerito che è una tattica per andare contro Rita", dichiara sicura la Alberti. "Io stessa sono stata votata per questo. Non vengo vista come un pericolo, ma perché le sono vicina".

VIP CONTRO SUPER-BOY - Il Grande Fratello ha deciso di mettere alla prova i nostri Vip contro i tre Super Boys. Per raggiungere il titolo le categorie sono: il più casalingo, il più romantico, il più seducente; così a Denver, Antonio e a Fabio è stato affidato il compito di sfidare gli ospiti.

I primi a mettersi in gioco per il titolo del più casalingo sono Jacopo e Andrea Denver, che hanno il compito di stirare in modo impeccabile una camicia. Poi è la volta di Antonio e Marco, che devono convincere le rispettive donne (Clizia e Antonella) a sposarli. L'ultima sfida è tra Gianluca e Fabio Testi, alle prese con il corteggiamento. Le donne della Casa proclamano i vincitori: per la categoria del più casalingo il titolo va a Denver; per il più romantico a Matteo, e il titolo per il più seducente va a Fabio Testi.

TI POTREBBE INTERESSARE: