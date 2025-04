"Affari Tuoi: ma che caso?", Striscia la Notizia: "Così gli autori pilotano il gioco e rispettano il budget"

E che cifra avevano messo gli autori in quel pacco? 20.000€, anche se la signora Marisa accetta un’offerta da 27.000€. Una cifra perfetta per rispettare il budget. Non a caso, la media delle vincite di quel mese di ottobre era di 36.500€, quella dell’intera stagione 2015/2016 condotta da Insinna? 36.200 euro. Clamoroso! In molti ci hanno scritto chiedendo cosa ci sia di strano nel fatto che Affari Tuoi abbia un budget. È semplice: un gioco che si dichiara essere legato al caso, quando è gestito sulla base di un budget crea concorrenti di Serie A che vincono tanto e concorrenti di Serie B che vincono molto meno. Il tutto per far quadrare i conti.