Adriano Panzironi, visionario o ciarlatano? Dopo la maximulta di 225mila euro, in arrivo il film su di lui

Adriano Panzironi, guru della dieta – o “stile di vita” – più discussa degli ultimi anni è finito ancora al centro delle polemiche. Dopo una prima multa dell’antitrust, ora ne è arrivata una seconda di oltre 250mila euro per reiterate pratiche scorrette.

Secondo la ricostruzione di “Pomeriggio Cinque”, nel mirino ci sarebbero gli spot sugli integratori che, viene specificato, non possono essere utilizzati per curare i tumori. Ma c’è anche un’altra novità: è pronto per andare nelle sale un docufilm dedicato a Panzironi, che si intitola “L’uomo che volle vivere 120 anni”. “Lo ha fatto un regista vegano”, specifica d’Urso dallo studio: sarà nei cinema tra pochi giorni.