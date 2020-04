Adriana Volpe: "Uscita dal Gf con il cuore spezzato per la perdita di mio suocero"

Adriana Volpe ha abbandonato la Casa del "Grande Fratello Vip" per la perdita del suocero Ernesto a causa del coronavirus. A "Live non è la D'Urso" la showgirl racconta il suo grande dolore e di non essere riuscita a dargli l'ultimo saluto. "Era grave, sono potuta andare in Svizzera dai miei familiari solo il giorno dopo l'abbandono della casa. Nella notte in cui sono uscita Ernesto non ce l’ha fatta. È stato un viaggio micidiale, col cuore spezzato".