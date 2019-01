Addio allo sceneggiatore Teodosio Losito: ha firmato tante fiction Mediaset di successo

Non sono ancora state chiarite le cause della morte, ma non si esclude l'ipotesi del suicidio. Le sue fiction, quasi tutte realizzate in coppia con il produttore Alberto Tarallo di Ares Film, con cui da vent'anni aveva instaurato un sodalizio vincente sulle reti del Biscione, hanno fatto incetta di ascolti lanciando volti come Gabriel Garko e Manuela Arcuri e riportando in auge attrici del calibro di Giuliana De Sio.



In giovanissima età Losito aveva anche partecipato al Festival di Sanremo del 1987 con la canzone "Ma che bella storia". Come sceneggiatore aveva debuttato con la serie "Il bello delle donne" nel 2001, per arrivare al cinema con "Passo a due" di Andrea Barzini cinque anni dopo. Tra i suoi ultimi lavori, "L'onore e il rispetto 5" e il ritorno de "Il bello delle donne... alcuni anni dopo".