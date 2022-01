Addio al fotografo Rino Petrosino: per 50 anni ha immortalato i big dello spettacolo italiano

Si è spento a 79 anni il fotografo Rino Petrosino . Per 50 anni ha immortalato con il suo obiettivo i big dello spettacolo e della televisione italiana, legando il suo nome in particolare a " Tv Sorrisi e Canzoni ", di cui ha realizzato moltissime copertine storiche.

Aveva iniziato poco più che ventenne facendosi le ossa come assistente di professionisti che realizzavano fotoromanzi per "Grand Hotel" e "Bolero". Sul finire degli anni 60, iniziando a seguire eventi come il Festival di Sanremo, si fece notare anche come professionista in proprio. Oltre a quelle di "Sorrisi" Petrosino ha realizzato tantissime copertine e servizi per altri settimanale come "Telepiù", "Noi" (che poi sarebbe diventato "Chi"), "Gente", "Ciak" e altri ancora. Sempre nel segno del mondo della musica, del cinema e delle televisione, che è riuscito a immortalare sempre con uno sguardo particolare.

Si sempre vantato di non aver mai fatto paparazzate, cercando invece sempre di far vedere il "dietro le quinte" dei personaggi, fotografandoli in situazioni in cui la gente non avrebbe mai potuto vederli in televisione.

