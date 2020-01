Addio a Stan Kirsch: l'attore di "Highlander" e "Friends" si è suicidato

Il team di "Highlander" ha voluto omaggiare il collega scomparso su Facebook con un toccante messaggio: "Senza Stan Kirsch, Highlander: la serie, sarebbe stata molto meno. Ha portato un senso dell'umorismo, gentilezza ed entusiasmo giovanile al personaggio di Richie Ryan per sei stagioni...".

Kirsch aveva interpretato il ruolo di Richie Ryan nel telefilm “Highlander” dal 1992 al 1998 accanto al protagonista principale Adrian Paul (Duncan MacLeod).

L'attore aveva però anche recitato come guest star in altre serie televisive di successo come “Jag – Avvocati in divisa“, “In tribunale con Lynn” e “Friends“, oltre che in alcuni film al cinema.

