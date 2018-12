Addio a Penny Marshall, star di "Laverne e Shirley" e famosa regista

Addio a Penny Marshall: da "Happy Days" e "Laverne & Shirley" a regista di successo "Laverne & Shirley" Italy Photo Press 1 di 8 Italy Photo Press 2 di 8 Italy Photo Press 3 di 8 Italy Photo Press 4 di 8 "Jumpin' Jack Flash" Italy Photo Press 5 di 8 "Big" Italy Photo Press 6 di 8 "Ragazze vincenti" Italy Photo Press 7 di 8 "Risvegli" Italy Photo Press 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Figlia di Anthony Wallace Marshall, un produttore cinematografico statunitense figlio di immigrati italiani che nacque con il cognome Masciarelli, e di Marjorie Irene Ward, un'insegnante di danza statunitense di origini scozzesi e inglesi, ottenne la fama grazie al ruolo di Laverne De Fazio nella serie televisiva "Laverne & Shirley", ruolo che interpretò dal 1976 al 1983. La serie era uno spin off di "Happy Days", dove per la prima volta i due personaggi erano apparsi, catturando i favori del pubblico.



Successivamente diventò regista, dirigendo Whoopi Goldberg in "Jumpin' Jack Flash" del 1986. Nel 1988 diresse Tom Hanks in "Big", mentre nel 1990 guidò le riprese di "Risvegli" con Robert De Niro e Robin Williams. Tra gli altri film da lei diretti, "Ragazze vincenti" (con Madonna tra le protagoniste), "Mezzo professore tra i marines", "Uno sguardo dal cielo" e "I ragazzi della mia vita". È stata sposata, dal 1971 al 1981, con il regista Rob Reiner.