Addio a Michael Nader, il celebre Dex Dexter di "Dynasty" è morto a 76 anni

Michael Nader è morto all'età di 76 anni: all'attore, noto soprattutto per il suo ruolo di Dex Dexter, il marito di Joan Collins nella soap cult "Dynasty", era stato diagnosticato un cancro non trattabile a metà agosto. Sua moglie Jodi Lister Nader lo ha annunciato su Facebook scrivendo: "Mi addolora condividere la triste notizia che mio marito, Michael Nader, è morto a casa il 23 agosto, venerdì 13 gli è stato diagnosticato un cancro incurabile ed è morto 10 giorni dopo, con me e il suo migliore amico a quattro zampe Storm al suo fianco".

"Sia la sua morte e sia la diagnosi sono state improvvise e inaspettate e non ho mai provato tanta agonia come nel guardare la mia anima gemella morire davanti ai miei occhi. Era amato da così tanti e faceva tesoro dei suoi fan e delle loro lettere ed e-mail. Ha risposto a tutti loro. Stava lavorando a un libro sulla sua vita e la sua dipendenza prima di morire. Aveva così tanto talento ed è difficile immaginare di vivere la vita senza la sua bella e meravigliosa presenza, senza la sua gioia e le sue risate", si legge ancora nel post pubblicato dalla moglie.

Nader aveva rivelato per la prima volta di aver a lungo combattuto contro una tossicodipendenza, nel 1984, quando in un'intervista a TV Guide aveva raccontato di aver iniziato a usare marijuana e altre droghe a 15 anni.

Una battaglia continuata per 17 anni fino a quando, nel 1997, fu arrestato per guida in stato di ebbrezza mentre sua figlia Lindsay, allora tredicenne, era in macchina con lui. Nel 2001 era stato nuovamente arrestato per aver tentato di vendere cocaina a un agente di polizia sotto copertura in una discoteca nell'East Village di New York.

Nader aveva alle spalle una carriera televisiva lunga quasi 40 anni ma era diventato famoso soprattutto dopo il suo debutto nel 1983 nella soap "Dynasty", dove ha recitato nel ruolo di Dex Dexter fino alla fine della serie nel 1989. Dex era il marito della "cattiva" dello show Alexis, interpretata da Joan Collins. Nel 1990 ha interpretato Nicholas Pike nella serie "Flash" e poi ha partecipato a "La valle dei pini" dal 1991 al 1999, nel ruolo di Dimitri Marick.