Addio a Lisa Sheridan di "CSI: Scena del crimine", giallo sulle cause

E' scomparsa a 44 anni Lisa Sheridan, attrice nota per essere stata protagonista di "CSI: Scena del crimine" e di telefilm come "Legacy" e "Invasion". È stato il suo agente a confermare il decesso. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato nella sua casa di New Orleans. Mistero per il momento sulle cause di morte. "Stiamo aspettando che il coroner indichi le cause del decesso”, ha dichiarato a People il manager Mitch Clem.