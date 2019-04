Addio a Cadeo, Silvio Berlusconi: "Ricordo commosso la sua professionalità e lo stile"

Anche Silvio Berlusconi ricorda commosso Cesare Cadeo, scomparso giovedì a 72 anni. "Ho appreso con dolore la notizia della sua morte - scrive il leader di Forza Italia in una nota -. Cesare fu con noi uno dei protagonisti della prima emozionante stagione della televisione privata, e più tardi si impegno' in politica diventando un nostro apprezzato amministratore locale. Ne ricordo la professionalità, lo stile, il calore umano, la coerenza ideale".

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto ricordare Cadeo. "Non era solo uno dei volti storici della tv ed un vero professionista del giornalismo - ha scritto in un tweet -. Era soprattutto un uomo innamorato di Milano. Un caro abbraccio a tutta la sua famiglia".



Ci sono poi gli amici e i colleghi. Gene Gnocchi è stato tra i primi a ricordare Cadeo, parlando di "un gran signore e un vero amico". "Se n'è andato in silenzio, con il garbo e la classe che ne hanno contraddistinto la vita", ha scritto su Twitter Maurizio Pistocchi. "Ha raggiunto Maurizio Mosca, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Corrado. Giganti di un mondo che non c'è più".