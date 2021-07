Ad un anno dalla morte, Heather Morris ricorda Naya Rivera con un tatuaggio

Tgcom24

Heather Morris ha scelto un tatuaggio per portare sempre con sé l'amica Naya Rivera, morta durante una gita in barca l'8 luglio 2020. L'ex cheerleader di "Glee" si è fatta imprimere sulla pelle la frase "tomorrow is not promised" (il domani non è promesso), in memoria dell'amica scomparsa a soli 33 anni.