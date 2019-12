Ad "Amici" Martina si scontra con tutti 

Nella scuola di "Amici" Martina sta attraversando una settimana difficile. Rudy Zerbi le ha infatti consegnato la maglia con il punto interrogativo, mettendo così a rischio il suo posto nella scuola. La cantane non riesce a comprendere la decisione dei professori ed entra in crisi. A peggiorare la situazione il cambio di squadra di Michelangelo, vissuto da lei come un vero e proprio tradimento.

Martina non riesce a capire cosa vogliano da lei i professori e questa incertezza sta rendendo il suo percorso dentro la scuola complicato. "Non mi fa stare male andare in sfida, ma non capire che tipo di risposte cerchino da me. Non sarò mai ai livelli che vogliono loro, la verità è questa". Nyv e Giorgia cercano di ragionare con lei, riflettere su cosa possa fare per migliorare la situazione, ma Martina è molto scoraggiata.

IL TRADIMENTO DI MICHELANGELO - A renderla ancora più nervosa è il rapporto con i suoi compagni, in particolare con Michelangelo. Nei giorni scorsi il cantante ha abbandonato la squadra di Martina (capitanata da Gaia) per entrare in quella di Nyv. In un video, fatto vedere a tutti gli allievi, lui e i nuovi compagni criticano aspramente in comportamento degli avversari. Martina, sentendosi tradita, è scoppiata: "Siete delle m***, dal primo all'ultimo. Fino a ieri mangiavamo insieme, siete fuori di testa. Sono stata abituata a dire le cose chiaramente, non stare in silenzio e poi cambiare squadra senza dire nulla a nessuno".

