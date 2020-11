Nervi tesi tra Nicola e Veronica: "Sei schizzata!"

Nicola e Veronica ai ferri corti . A "Uomini e Donne" va in scena lo scontro tra i due, che da un mese e mezzo si frequentavano e si stavano conoscendo.

La 35enne va subito all'attacco: " Tu non sai nemmeno cosa sia la coerenza . Purtroppo a me piaci, ma alla mia età non ho voglia di farmi prendere in giro. Più volte abbiamo discusso e ho alzato il telefono per cercare un chiarimento, ma non puoi essere sempre bon ton, freddo ". Nicola ribatte: "Certi atteggiamenti alla tua età non puoi averli. Sei schizzata! Stai calma!".

Angelica, però, non ci sta : "Tu vuoi fare il f .... con le donne più grandi, ma hai dimostrato tutti i tuoi 26 anni. Puoi farlo con le ventenni. Ti devi distinguere come uomo nei comportamenti. Io sarò anche schizzata, perché ci tengo, ma tu inventi le cose. Per te è tutto indifferente. Scendi sul pianeta Terra, stai volando troppo alto ".