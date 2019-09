A "Temptation Island" la resa dei conti di Chiara e Simone

Nella quarta puntata di "Temptation Island Vip" occhi puntati sulla coppia formata dal più bello d'Italia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. La fidanzata, arrivata a metà percorso, ha preso una decisione importante e ha chiesto un falò anticipato per comunicarla a Simone. Lei lo ha provocato in tutti i modi, ma lui non ha mai reagito. La loro avventura sembra giunta al termine: ricuciranno o troncheranno il rapporto?