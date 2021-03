A "Striscia la Notizia" tornano Scotti-Manzini: "Siamo una coppia morbida"

Instagram

Per tre settimane, a partire dalla Festa della donna, Gerry e Francesca terranno compagnia ai telespettatori. "Porterò una mimosa a Francesca. Il fiore, però, non la torta perché è a dieta. Le farei un danno perché 'Manza' è molto golosa", confessa Scotti. "Offerta da Gerry me la mangerei eccome, anche in diretta! Non ne posso più di stare a stecchetto alternando fettine di bresaola e insalatine di kiwi...", ribatte l'imitatrice.

Sotto l'ala protettrice di Gerry, Francesca può dormire sonni tranquilli: "Gerry è morbidissimo, come un cuscino: è il guanciale su cui posso dormire serena. E' un maestro, ma non fa mai la primadonna". La comica, dal canto suo, è un ciclone di parole e grinta. "Francesca ha un'energia contagiosa. Sul lavoro è una cosa importante e fa piacere anche a una vecchia volpe come me", ammette il collega. "Ogni giorno arriva con dieci proposte, Ricci ne boccia otto ma le due che restano le fa benissimo".

