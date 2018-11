A "Pomeriggio Cinque" la storia di Sarah: nove interventi per diventare come Ivanka Trump

“Mi piace il suo naso e adoro i suoi zigomi”. A parlare è Sarah Schmidt, 34enne texana che si è sottoposta a nove interventi di chirurgia plastica per somigliare a Ivanka Trump. In USA e non solo è boom di richieste ai chirurghi per poter assomigliare ai personaggi famosi e la figlia del presidente statunitense è uno dei modelli di bellezza più inflazionati. Il sogno di Sarah è quello di diventare identica a Ivanka: “È bellissima, è elegante, ha dei lineamenti splendidi e adoro il suo portamento. Voglio essere esattamente come lei”. Per diventare come lei, Sarah ha speso oltre 20mila dollari sottoponendosi a una rinoplastica, un aumento degli zigomi, un filler labbra, una liposuzione al mento, un addominoplastica, ritocchi a fianchi, cosce e décolleté e il sollevamento del fondoschiena. Basterà per assomigliarle?