Per diventare la donna col girovita più stretto al mondo si è dovuta far asportare ben quattro costole. E' la storia di Sophia Vegas che, da Los Angeles, è stata opsitata, in esclusiva internazionale a "Live -Non è la d'Urso". Ma quello alle costole non è stato l'unico intervento a cui si è sottoposta la Vegas. La donna si è rifatta il seno, le labbra, il naso e pure il lato B. Tutte operazioni di chirurgia estetica per modificare il suo aspetto fisico. Questa scelta ha incontrato le critiche dei vari ospiti in studio. Sophia Vegas ha, inoltre, dichiarato che solo tre mesi fa ha portato a termine una gravidanza. In studio si sono fatte subito avanti le perplessità dei presenti, ma la donna ha risposto: "Qui nella pancia c'era abbastanza spazio per una bambina".