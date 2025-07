Su Retequattro Costanza Calabrese conduce "4 di sera Weekend"

Prende il via sabato 5 luglio su Retequattro la nuova edizione di "4 di sera Weekend" condotta da Costanza Calabrese. La trasmissione andrà in onda per tutto il mese di luglio il sabato e la domenica dalle 20:30 alle 21:30. La stessa Calabrese poi dal 2 al 24 agosto a raccoglierà il testimone di "4 di sera". "Tutte le sere - ha spiegato la giornalista - approfondiremo la notizia del giorno, il fatto più importante. Lo faremo con ospiti, interviste, cercando di raccontarla nella maniera più colloquiale possibile".