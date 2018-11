24 marzo 2015 "X Files", Mulder e Scully di nuovo insieme Confermato il reboot della serie cult degli Anni Novanta: si riformala coppia formata da David Duchovny e Gillian Anderson

15:12 - Dopo la proposta della Fox, arriva il primo sì. "X Files", una delle serie cult degli Anni Novanta torna in tv. Con gli stessi protagonisti che secondo rumors sempre più insistenti pare abbiano già accettato. Rivedremo quindi sul set la coppia formata da David Duchovny e Gillian Anderson in una miniserie a cura dell'autore Chris Carter che ha messo in calendario 6-8 episodi. Nuovi misteri dunque per Mulder e Scully.

Tra un mese dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, ma ormai pare che l'accordo sia stato siglato. La serie, tra il 1993 e il 2002, raccolse milioni di fan in tutto il mondo. Per il reboot il vero problema è stato quello di far conciliare gli impegni dei due agenti speciali della FBI.



David è infatti impegnato nella serie tv "Aquarius" e la Gillian in "The Fall". Così si è trovato un compromesso: una miniserie che permettesse di chiudere le "storie" lasciate in sospeso dal telefilm e che neanche i due film che lo hanno seguito sono riusciti a portare a termine.