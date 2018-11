"World Television Day": sulle reti Mediaset lo spot che celebra la qualità della tv

Il tema di questa nuova edizione del WorldTVDay è il contenuto di qualità. Qualità dei programmi televisivi, che si riflette nella capacità di questo collaudato mezzo di intrattenere, ispirare ed informare gli spettatori su ogni piattaforma. Solo lo scorso anno, nell’Unione Europea sono stati prodotti - secondo l’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo - 920 diversi titoli di fiction televisiva, che corrispondono ad oltre 16.400 episodi.



In Italia Mediaset nel 2017 ha realizzato 321 programmi televisivi con oltre 18000 ore di prodotto originale, 7600 ore di news e 6600 ore di sport. Inoltre, i contenuti di qualità intrattengono e uniscono vaste platee davanti a eventi in diretta, come gli ultimi Mondiali di Calcio. Secondo i dati GlobalWebIndex, 3,4 miliardi di persone hanno seguito la Coppa del Mondo Russia 2018. Tra questi, 297 milioni di telespettatori in Italia sulle reti gratuite Mediaset.



Infine la TV informa attraverso notiziari ed approfondimenti giornalistici, aggiornando il pubblico in tempo reale anche in mobilità come nel caso del sistema all news multimediale TgCom24 (9,7 miliardi di pagine viste nel 2017).



Un indicatore dell’ottimo stato di salute della TV sono gli investimenti degli editori televisivi di tutto il mondo in contenuti originali e nuovi format: 140 miliardi di dollari nel 2017, con gli USA che valgono da soli ben 61 miliardi (fonte IHS Markit/Egta). Più di qualsiasi somma spesa dalle piattaforme OTT nel mondo. Gli investimenti più significativi in Europa arrivano da Regno Unito (8,6 miliardi di euro), Germania (8 miliardi), Francia (5,5 miliardi) e Italia (4,4 miliardi). Nell’ultimo decennio Mediaset ha investito oltre 20 miliardi di euro in prodotto originale. Inoltre, i dati raccolti in oltre 24 paesi da The Global TV Group sottolineano che la TV si conferma ancora una volta il più efficace mezzo pubblicitario sul mercato.