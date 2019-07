"W Radio Playa Rimini", i The Kolors: “Per noi i social sono il mezzo mai il fine”

"Per noi i social sono il mezzo mai il fine". Sono le parole dei The Kolors a "W Radio Playa Rimini", il programma musicale di Italia 1. Il gruppo intervistato da Daniele Battaglia e Diletta Leotta ha parlato anche del loro nuovo singolo "Pensare Male" che, al momento, è il brano più trasmesso dalle radio italiane. "Non ce l'aspettavamo - ha dichiarato il frontman dei The Kolors" - è un ottimo record".



I ragazzi, tutti campani, si sono sottoposti anche ai giochi del programma. Interrogati da Diletta Leotta i The Kolors, per capire quanto si conoscono tra di loro, hanno risposto a delle domande molto personali. Un test sueperato da tutti i componenti della band che hanno risposto correttamente a quasi tutti i quesiti del gioco.