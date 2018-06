“Vuoi Scommettere?”, il mambo imperfetto di Stefano De Martino e Rossella Brescia

Sbaglio in diretta per Stefano De Martino. A "Vuoi Scommettere?" il ballerino si è esibito in un mambo molto sensuale con Rossella Brescia. I due sembrano molto affiatati lanciandosi in una danza quasi perfetta. Infatti, De Martino non riesce ad afferrare al volo la compagna che scivola per terra perdendo il microfono e causando la rottura del vestito.



Nessun danno, però, per i due ballerini che ironizzano: "Noi l'abbiamo fatto per scimmiottare gli altri" e così al via della musica i due si lanciano in un secondo, perfetto, mambo italiano.