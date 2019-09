"Verissimo", Luca Argentero: “Voglio sposare Cristina e avere un figlio”

“Se ho intenzione di sposarmi? Sarei stupido a non farlo”. Sono le parole di Luca Argentero a Silvia Toffanin. L’attore commenta a "Verissimo" il suo rapporto con la compagna Cristina Marino: “Mi rende una persona migliore di quello che sono, inoltre per me è naturale immaginare un matrimonio perché ho bisogno di una certa progettualità”, dichiara. Poi risponde agli attacchi ricevuti quando in un’intervista ha sostenuto che la gender equality ha “inibito l’uomo”: “Ho usato in modo improprio alcuni termini, portando in campo movimenti che si battono a garanzia dei diritti – spiega - mi scuso, ma la mia intenzione era definirmi un uomo all’antica”.