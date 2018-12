"Verissimo", Giulia Provvedi: “Mia sorella in finale è anche una mia vittoria”

“Non essere in finale non è un problema, sapevo che andando al televoto immediato avrei rischiato e così è stato”. Non si pente e non fa marcia indietro Giulia Provvedi che, dopo l’eliminazione della settimana scorsa dal "Grande Fratello VIP", rilascia una lunga intervista a "Verissimo".



La Donatella bionda racconta la sua esperienza al reality: “Sono felicissima di questa avventura, la mia vittoria è vedere mia sorella Silvia in finale. Abbiamo fatto un percorso insieme ed era giusto che una delle due arrivasse fino in fondo quindi farò il tifo per lei con tutte le mie forze”.



Poi Giulia torna anche sui gossip che hanno visto protagonista il suo fidanzato – e portiere dell’Atalanta- Pierluigi Gollini: “Non ho mai dubitato di lui. Mi ha insegnato cosa sia l’amore”.