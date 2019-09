"Verissimo", Giulia De Lellis: "Ho trovato del materiale poco chiaro sul pc: Andrea Damante mi aveva tradita”

“Il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”. Giulia De Lellis racconta a “Verissimo” il tradimento dell’ex fidanzato Andrea Damante . I due si erano conosciuti a “Uomini e Donne” divenendo una delle coppie più celebri. Il racconto della star social inizia dal non meglio identificato “materiale” trovato sul pc nell’abitazione che entrambi condividevano. Poi l'influencer racconta della sua reazione alla scoperta, mentre Damante era fuori per lavoro: “ Ho preso a martellate la sua PlayStation , strappandone i cavi e mettendola sotto la doccia. Ho distrutto i suoi vestiti. Sono stata tanto male, mi sono chiusa in casa per giorni. Altre volte uscivo tutte le sere: era come stare sulle montagne russe. Ho perso sei chili. La mia faccia era inguardabile”.

Giulia De Lellis ha anche voluto ribattere proprio al suo ex: "Non sono stata io ad aver rovinato la storia e non sono io che devo vergognarmi". Inoltre la ragazza, che è famosa per aver detto di non aver letto neanche un libro in vita sua, ha ammesso di aver scoperto il piacere della lettura. Proprio attraverso quest'opera l'influencer vuole essere vicina a tutte le donne che stanno vivendo il suo stesso dolore e dirgli così che non sono sole.