"Verissimo", Francesca Piccinini dice addio alla pallavolo

“Faccio fatica a dirlo, ma sono qua per annunciare che non giocherò più”. Francesca Piccinini rivela in studio a “Verissimo” la sua intenzione di ritirarsi dai campi da gioco. La campionessa della pallavolo dichiara che “40 anni d'età sono il momento giusto” per il grande passo, e continua: “Mi mancheranno le partite, la preparazione”. Qual futuro? “Farò sport – dichiara l’ex atleta – perché il mio corpo ne ha bisogno. Allenare ad alti livelli significherebbe stare in palestra dalla mattina alla sera. Infine mi piacerebbe diventare mamma ma è dura trovare la persona giusta. Per adesso ho solo tanti corteggiatori. Fino a poco tempo fa ero fidanzata con un uomo che però non era alla mia altezza”.