"Verissimo", Damante replica a De Lellis: “La storia del nostro tradimento è stata ingigantita”

E' stata una delle coppie più discusse della televisione italiana, soprattutto per il modo in cui è scoppiata. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati quando lei ha scoperto i tradimenti di lui. Un’esperienza che De Lellis ha raccontato in un libro. A "Verissimo", Andrea ribatte al resoconto della ex fidanzata, partendo da un’ammissione: “L’ho tradita, ma non ci siamo lasciati per le corna. Negli ultimi mesi continuavamo a litigare”. De libro “si è parlato in maniera sbagliata – continua – durante il lancio sono venute fuori cose che non erano vere”. Dopo la rottura però il sentimento resta: “Se sono ancora innamorato di lei? No, ma ancora oggi Giulia è la donna più importante della mia vita”.