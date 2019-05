"Uomini e Donne", Tina attacca Gemma: "Ti ci butto io nei cassonetti"

"Ti ci butto io nei cassonetti". E' l'ennesimo atacco di Tina Cipollari a Gemma Galgani durante il trono over di "Uomini e Donne". Questa volta, però, l'opinionista del programma stupisce tutti e, abbandonata la sua postazione classica, si mimettizza con tanto di occhiali e parrucca nera nel pubblico per poi spostarsi dietro le quinte per aggredire, con i soliti insulti, la dama torinese. Una scena che ha spinto la stessa presentatrice, Maria De Filippi, a raggiungere l'ala dello studio lontana dalle telecamere.



"Oggi sono nera come i capelli", si innervosisce Tina giustificando così alla De Filippi la sua agitazione. Le accuse nei confronti di Gemma sono sempre le stesse. Secondo l'opinionista la dama torinese, ormai un habitué del programma, sarebbe una "falsa" e più interessata alle telecamere che alla possibilità di trovare l'uomo della sua vita. Ma Gemma non ci sta e risponde: "Vanno bene gli insulti sul mio aspetto fisico, ma non quelli sulla mia integrità morale. Maria - conclude la Galgani - questo non lo ammetto".