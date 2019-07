"Temptation Island", tutte le coppie in crisi verso la quarta puntata

La quarta puntata di " Temptation Island" , in onda il 15 luglio in prima serata su Canale 5, è ricca di sorprese. Tutte le coppie, infatti, sono arrivate al bivio: continuare la relazione o abbandonare il reality da soli (o in compagnia del tentatore)? Nell'ultima settimana gli equilibri sono cambiati e i provocatori hanno messo a dura prova la fedeltà dei fidanzati. C'è chi ha ricevuto le peggiori conferme e chi invece ha visto un lato del partner che non conosceva.

VITTORIO E KATIA - La bionda fotonica è crollata in lacrime quando ha scoperto che il proprio fidanzato se la spassava tra le braccia di Vanessa. Sarà una vera attrazione oppure una mossa per farla ingelosire? Di certo i video non l'hanno lasciata indifferente e ha passato giorni di profondo sconforto nel villaggio delle fidanzate. Dall'altro lato del resort Vittorio sembra essere rinato lontano da Katia: gioca e scherza al fianco di Vanessa, lasciando trapelare tutto il suo interesse per lei.



MASSIMO E ILARIA - Dopo i video di Massimo, in atteggiamenti intimi con la single, Ilaria sembra decisa a mettere fine alla loro relazione. "Cosa rimango a fare qua? Non lo voglio più. Voleva un figlio da me e si comporta così", ha confidato alle ragazze dopo aver visto una clip in cui forse il ragazzo è andato oltre. La presenza di Javier, che la riempie di coccole e attenzioni, rende la situazione ancora più difficile per lei.



NICOLA E SABRINA - Sabrina ha partecipato a "Temptation Island" per mettere alla prova il suo Nicola. Finora il fidanzato non si era avvicinato a nessuna tentatrice, ma nell'ultima settimana sembra aver cambiato atteggiamento. "L'ho voluto io, però è giusto così. E' giusto che si cerchi una ragazza più giovane" ha commentato lei, dopo aver visto un video che lo riguarda.