“Ho tre medaglie Olimpiche, magari una chiamata potevano anche farmela, sono uno dei tre che ha questi risultati, insieme a Igor Cassina e Matteo Morandi”. È sarcastico Jury Chechi mentre riceve il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli. L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ ha consegnato l’ambito premio satirico al ginnasta che è stata escluso dalla festa dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia. Uno scivolone che non è passato inosservato, ma che il ‘Signore degli anelli’ ha preso col sorriso: “L’obiettivo è la festa dei prossimi 150 anni, sperando che ci saremo ancora tutti”. Ma secondo Jury di chi è stata la mancanza: "Il responsabile? La Federazione, il presidente Gherardo Tecchi, che credo abbia fatto una scelta, giustificata in qualche modo, che però non mi vede d'accordo - ha spiegato - Faccio gli auguri alla Federazione, perché le voglio bene".