"Striscia la Notizia" nel futuro con un fuorionda di Renzi

"Dovevi vedere la faccia di Conte quando gli ho detto che me ne andavo; Zingaretti... ma per carità, dai". A parlare è Matteo Renzi, o almeno questo è quello che sembra guardando il video esclusivo proposto a "Striscia la notizia".



Nel corso della prima puntata della trasmissione, in onda lunedì 23 settembre su Canale 5, è stato proposto un particolare fuorionda di Matteo Renzi, nel quale critica il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il segretario dem Nicola Zingaretti e non risparmia nemmeno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In realtà, però, si tratta di un filmato ottenuto con un sistema basato sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.



Il programma di Antonio Ricci ha implementato tale processo in cui converge il lavoro di professionisti della scrittura autoriale, della recitazione, della produzione di audiovisivi, della post-produzione e della matematica: il risultato televisivo ha davvero dell'incredibile.