“Striscia la Notizia”, incidente sexy per la velina Shaila

Piccolo incidente per Shaila: la velina mora, durante la puntata di “Striscia la Notizia” del 15 gennaio, ha dovuto fare i conti con una bretella biricchina del suo vestito di scena: durante uno stacchetto la spallina del suo abito verde scintillante ha ceduto, lasciandole scoperto un seno. O meglio così è sembrato, ma i più attenti si saranno resi conto che la ballerina di Striscia non è rimasta senza nulla a coprirla, poiché sotto il vestito, indossava una canotta color carne che l’ha coperta nonostante il curioso fuori programma. Shaila, velina da oltre due anni nel programma ideato da Antonio Ricci, non si è scomposta e ha continuato a ballare.