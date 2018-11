"Striscia la Notizia" festeggia 30 anni al circo, ecco il backstage esclusivo

Antonio Ricci ha scelto un circo per festeggiare i trent'anni di "Striscia la Notizia". Tutti gli inviati e i conduttori di questa stagione hanno realizzato un video che richiama alle atmosfere di "The Greatest Showman". Tgcom24 offre in esclusiva il backstage del promo realizzato per il compleanno della trasmissione più irriverente della tv che da 30 anni colleziona un successo dietro l'altro.