"Striscia" e le strane coincidenze sulla giuria demoscopica di Sanremo

Alcuni giudici al Festival di Sanremo votano i cantanti in gara tramite un sistema elettronico la cui gestione sembra non essere del tutto trasparente. "Striscia la notizia" ha scoperto che la gara indetta dalla Rai per l'appalto di questo servizio è stata vinta dalla Noto Sondaggi. L'azienda, però, ha gli stessi soci della IPR Marketing, una impresa già nota per aver gestito il sistema elettronico di voto nel 2012 quando l'intero meccanismo si inceppò e i giudici dovettero aspettare il giorno successivo alle esibizioni per poter esprimere il proprio giudizio.



L'inviato di "Striscia la notizia" Pinuccio dopo aver consultato il bando ha trovato una stranezza: "Se la gara aveva come data di scadenza il 15 gennaio, ma loro chiedono che il lavoro cominci il 14 gennaio. Chi ha lavorato il 14 gennaio se non si sapeva ancora chi doveva vincere?". Un dubbio che rimarrà senza risposta, almeno per ora.