6 giugno 2018 18:11 "Sex and The City", ventʼanni di rivoluzione sui tacchi a spillo... e Sarah Jessica Parker sfila in reggiseno e pigiama La prima puntata della serie tv cult il 6 giugno 1998, lʼultimo episodio è andato in onda il 22 febbraio 2004

Tacchi alti, pigiama in raso e reggiseno di pizzo super sexy. Sarah Jessica Parker è ancora regina di stile, anche in tenuta da notte e, a 20 anni dalla prima puntata di "Sex and The City", l'attrice non sembra aver perso la sua vena fashion. Era il 6 giugno 1998, quando andò in onda, per la prima volta, su Hbo negli Stati Uniti, quella che sarebbe diventata una delle serie tv più seguite e amate di tutti i tempi...

"Sex and the City" compie 20 anni e Sarah Jessica Parker "sfila" in pigiama e reggiseno sexy... IPA 1 di 12 IPA 2 di 12 IPA 3 di 12 IPA 4 di 12 IPA 5 di 12 IPA 6 di 12 IPA 7 di 12 IPA 8 di 12 IPA 9 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Sarah Jessica Parker impegnata nelle riprese del prossimo spot di Intimissimi per le vie di New York, è stata avvistata mentre indossava un pigiama in seta del noto brand di lingerie, con una profonda scollatura che faceva intravedere una balconette in pizzo. leggi tutto

Trasgressive e rivoluzionarie, specie in tema sessuale, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), la femminista in carriera Miranda (Cynthia Nixon) e la matura amante del sesso Samantha (Kim Cattrall) hanno influenzato vent'anni di storia della moda e del costume. E non importa se oggi il loro mondo fatto di aperitivi, shopping, tacchi a spillo e tanto sesso, appare anacronistico e fuori tempo. I fan di ""Sex and The City"," sono ancora agguerritissimi e anche se i film tratti dalla serie tv hanno deluso un po' tutti, per loro New York resta ancora e sempre "The City", le scarpe col tacco portano la firma di Manolo Blahnik e Manhattan rimane il regno del consumismo sfrenato.

"Sex And The City", il creatore Darren Starr: "Carrie non doveva sposare Mr. Big" Da video 1 di 10 Da video 2 di 10 Italy Photo Press 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Italy Photo Press 5 di 10 Italy Photo Press 6 di 10 Italy Photo Press 7 di 10 Italy Photo Press 8 di 10 Italy Photo Press 9 di 10 Ap/Lapresse 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow L'autore ha dichiarato che svolgimento la serie si sia trasformata in una commedia romantica tradizionale: "Carrie non doveva sposare Mr. Big" leggi tutto