“Pomeriggio Cinque”, in studio Miss Cenerentola Italia e la regina delle "cougar" napoletane

Una è la donna italiana che ha vinto più concorsi per le ‘over 40’, l’altra la più famosa cougar di Napoli. Eleonora Massara, Miss Cenerentola Italia, siede nel salotto di Barbara d'Urso insieme a Tiziana Viscardi, la napoletana che ha fondato il gruppo delle "panterone" rivolto alle donne over 40 che cercano la compagnia di ragazzi più giovani. Miss Cenerentola, già protagonista a "Tu Sì Que Vales", indossa un enorme abito azzurro e si è resa disponibile per darlo in prestito alla D'Urso per la conduzione del Grande Fratello.



La "panterona", invece, ha portato con sè una pantera a forma di pupazzo e ha risposto a chi le rivolge la critica di essere troppo volgare, senza tanti giri di parole. "Io sto bene così - ha spiegato la Viscardi - siamo un gruppo di donne forti e ci piacciamo così come siamo".