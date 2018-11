"Pomeriggio Cinque", Filippa Lagerback: "Le nozze mi hanno cambiato la vita"

Una storia iniziata nel 2001, il classico colpo di fulmine. "Quando ho conosciuto Daniele ho lasciato tutto per lui, abbiamo iniziato a convivere da subito - racconta la modella e showgirl svedese -. Siamo nati insieme". Ma in questi anni non tutto è filato per il verso giusto. "Daniele ha vissuto due vite - dice lei -. La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento".

Quella luce che si spegne non è altro che la depressione che a un certo punto lo ha attanagliato, trascinando inevitabilmente con sé il rapporto di coppia. "Siamo stati all'inferno insieme - racconta la conduttrice -. Il periodo non è stato breve, ma lunghissimo, duro. Eravamo in mezzo a una tempesta". Ma lei ha tenuto duro. "E' stato difficile, Daniele non era lui, ma io non ho mai perso positività e fiducia". Anche se questo è costato a volte grandi sacrifici. "Anche se sei carica delle migliori intenzioni - spiega -, serve che la persona abbia consapevolezza del proprio malessere. Lui non voleva affrontare il mondo fuori, preferiva la solitudine".



Fino a che non si è creato il classico allineamento astrale che ha magicamente rimesso in sesto le cose. "Un aiuto professionale, ovvero uno psicologo, l'amore della famiglia e, per finire, il Grande Fratello Vip". Tutto questo a fatto tornare Bossari l'uomo di un tempo. E così è arrivato anche il matrimonio, una novità carica di maggiori significati rispetto a quelli che si aspettava la stessa Filippa. "Consiglio a chi vive una situazione di lunga convivenza di provarci - afferma -, è la celebrazione dell'amore. Sono una funambola della vita, ma la famiglia è per sempre".